كتائب القسّام تنعى قياديًا ارتقى برفقة الشّهيد حسن نصر الله.. إليكم أبْرز محطّات حياته

نعتْ كتائب الشّهيد عز الدين القسام القيادي الكبير بالمقاومة الإسلامية في لبنان علي كركي الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس مع ثلة من إخوانه المجاهدين في عملية الاغتيال الإجرامية التي نفذها العدو الصهيوني في ضاحية بيروت الجنوبية؛ برفقة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد الشهيد القائد حسن نصر الله.

وأشادت كتائب القسّام في بيان لها باالدّور المحوري للشهيد "الحاج أبو الفضل" في إسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وذكرت القسّام أن الشهيد كركي، قاد جبهة الجنوب اللبناني بكافة محاورها وتشكيلاتها ضمن جبهة إسناد المقاومة الإسلامية اللبنانية لغزة خلال معركة طوفان الأقصى؛ كما يذكر للشهيد إسهاماته الكبيرة في بناء جبهة المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني على مدار سنوات طويلة.

ونعى حزب الله، اليوم الأحد، القيادي البارز في صفوفه علي كركي، قائلًا: "ننعى القائد الجهادي الكبير الحاج علي كركي (أبو الفضل) الذي استشهد مع كوكبة من إخوانه المجاهدين في الغارة الصهيونية الإجرامية على حارة حريك برفقة حسين عصرنا وأكبر شهدائنا وأعظم قادتنا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، ويا له من شرف عظيم، ويا لها من شهادة مباركة قل نظيرها.

ونجا كركي من عملية اغتيال يوم الإثنين الماضي، عقب قصف الاحتلال على الضّاحية الجنوبية.

ويُذكر أن كركي تولّى قيادة مجاهدي المقاومة الإسلامية في الجنوب منذ الاجتياح الصهيوني عام 1982، وقاد وشارك في كافة المواجهات البطولية مع العدو وصولاً إلى دوره التاريخي في تحرير عام 2000، والنصر الإلهي في تموز/ يوليو 2006.

وكان مسؤولاً بشكل مباشر وميداني عن قيادة جبهة الجنوب بكافة محاورها ووحداتها في جبهة الإسناد منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2023 حتى شهادته المباركة"، في 27 سبتمبر/ أيلول برفقة الأمين العام للحزب الشهيد حسن نصر الله.