"اشتباكات مسلَّحة ومواجهات".. الاحتلال يحاصر منزلاً في عقابًا وإصابات بالرَّصاص الحيَّ

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

اندلعت اشتباكات مسلحة، فجر وصباح اليوم الأحد، بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها طوباس ونابلس في الضفة الغربية، تخللها إصابات واعتقالات.

وأصيب 6 شبان برصاص قوات الاحتلال الحي خلال اقتحام بلدة عقابا، أعاقت قوات الاحتلال إسعافهم.

واعتقلت قوات الاحتلال مصابا بعدة رصاصات خلال تقديم الإسعاف له، ومنعت الوصول إلى مصاب ثالث على سطح أحد المنازل، فيما تم إسعافهم لاحقا.

وقال الهلال الأحمر إنه طواقمه في طوباس تتعامل مع إصابة حرجة بالرصاص الحي في الصدر من بلدة عقابا جرى نقلها إلى المستشفى.

وخاض مقاومون اشتباكات مع قوات الاحتلال بالرصاص والعبوات محلية الصنع، خلال اقتحام بلدة عقابا شمال طوباس، ومحاصرة أحد المنازل.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عقابا وحاصرت منزل عائلة الشاويش، واعتقلت المحرر قتيبة الشاويش نجل الشهيد خالد، بعد أن احتجزت زوجته ووالدته.

وفي نابلس، اشتبك مقاومون مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها المنطقة الشرقية ومخيم بلاطة.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الغربية وحي رفيديا في نابلس، وداهمت عدة منازل، واعتقلت عبير بعارة من شارع المريح، والشاب عزت التمام.

ويواصل المقاومون التصدي لقوات الاحتلال وانتهاكاتهم واقتحاماتهم اليومية لمدن وبلدات الضفة الغربية، وسط دعوات لتصعيد المواجهة.