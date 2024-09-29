"العالم لن ينتظر أكثر".. أستراليا تدعو لحراك دوليّ لإقامة دولة فلسطين

طالبت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، المجتمع الدولي بإقامة دولة فلسطين على وجه السرعة، مشددة على أن العالم لا يمكنه أن ينتظر أكثر.

وأشارت الوزيرة الأسترالية في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 بنيويورك، إلى القرار الأممي رقم 181 الصادر في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1947، القاضي بـ"تقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية".

وأضافت: "مرت 77 سنة ولا أثر لدولة فلسطينية بعد. لا يمكن للعالم أن ينتظر أكثر من ذلك. ويجب على جميع البلدان أن تساهم في كسر دائرة الصراع".

وقالت وونغ، إن "حل الدولتين يعتبر الأمل الوحيد لكسر دائرة العنف التي لا نهاية لها".

وفي السياق ذاته، طالبت وونغ، "إسرائيل" بالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية، بما في ذلك السماح بتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية لغزة.

وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، قالت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، مشددة على وجوب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.

المصدر / وكالات