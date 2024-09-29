آخر التّطورات.. حرب "الإبادة الجماعيّة" على غزّة تدخل يومها الـ 359

غزة/ فلسطين أون لاين

دخلت حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزّة يومها الـ 359 على التوالي، مُرتكبًا أبشع المجازر ضدّ المواطنين، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التّطورات الميدانية خلال السّاعات الماصية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره للمنازل فوق رؤوس ساكنيها ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

استشهد فجر اليوم ثلاثة مواطنين وأصيب ستة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف شقة بمحيط مفترق الشعبية وسط مدينة غزة.

وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني عن انتشال شهيدين و 3 إصابات من شقة لعائلة "حرارة" فى عمارة الحداد قصفها الاحتلال الإسرائيلي عند مفترق الشعبية وسط مدينة غزة.

وأصيب عدد من المواطنيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة قشلان في المخيم الجديد بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مبانٍ سكنية جنوب شارع الصناعة بمدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد وإصابة عدد من المواطنين، الليلة، جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة قنيطة في شارع الجلاء وسط مدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت متأخر من الليلة، نيرانها غربي مخيّم النصيرات وسط قطاع غزة.

ونشر الدفاع المدني الفلسطيني، مساء أمس السبت، تحديثا للوضع الميداني لقطاع غزة، مشيرًا إلى أن المحافظة الوسطى شهدت قصفًا إسرائيليًا استهدف منزلًا مأهولًا يعود لعائلة "حرب" في بلوك C بالنصيرات، أسفر عن استشهاد مواطنَين وإصابة آخرين.

كما أصيب عدد من المواطنين نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "فرج الله" بمحيط دوار فياض في المخيم الجديد بالنصيرات.

وفي محافظة رفح، استشهد 4 مواطنين نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة جرغون بحي النصر شمال المدينة، كما أصيب عدد آخر نتيجة قصف إسرائيلي مدفعي على منطقة البردويل على شاطئ البحر غربي المحافظة.

وقصف طيرن الاحتلال الإسرائيلي ونسف إسرائيلي لمباني سكنية شمال غرب مدينة رفح.