حالة ذعر وانقطاع الكهرباء.. صاروخ أطلق من لبنان يتسبَّب بحرائق بمستوطنات شرق القدس (شاهد)

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن صاروخ أطلق من لبنان تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس، كما اندلع حريق كبير في مناطق مفتوحة بغوش أدوميم.

وقال جيش الاحتلال إن فرق الإطفاء تعمل على إخماد الحريق الذي اندلع في منطقة "بنيامين" نتيجة سقوط صاروخ أطلق من لبنان.

وأوضح جيش الاحتلال أن المقذوف الذي عبر من لبنان تحطم في منطقة بالضفة وتسبب بحريق.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن صاروخًا أطلق من لبنان تسبب في انقطاع الكهرباء عن عدد من المستوطنات شرق القدس المحتلة.

وذكرت القناة الـ12 العبرية، أن أضرارا أصابت منزلا في منطقة "بنيامين" شرق القدس نتيجة سقوط صاروخ أطلق من لبنان.

ودوّت صفارات الإنذار في منطقة القدس إثر إطلاق صاروخ من لبنان باتجاهها.

وأوردت مصادر إسرائيلية، أنه بسبب ذعر المستوطنين وخوفهم، أبلغوا عن الاشتباه باقتحام مقاومين لمستوطنة "متسبيه هاجيت" شرق القدس، بالتزامن مع سقوط الصاروخ على المستوطنة.