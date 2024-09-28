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لبحث العدوان الإسرائيلي في المنطقة

لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني تعقد جلسة استثنائية

28 سبتمبر 2024 . الساعة 14:24 بتوقيت القدس
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جلسة للبرلمان الإيراني (أرشيف)

عقدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، السبت، جلسة استثنائية لبحث العدوان الإسرائيلي في المنطقة وخاصة لبنان.

وقال المتحدث باسم اللجنة إبراهيم رضائي، في تصريح صحفي، أن "الاجتماع ركز على تقصي الأحداث الأخيرة التي تشهدها المنطقة، بما في ذلك جرائم النظام الصهيوني في ضواحي بيروت".

وأضاف "اليوم يقضي الصهاينة أيامهم الأخيرة في الأراضي المحتلة، وكل هذه الأحداث في المنطقة ستكون بداية النهاية للنظام الصهيوني اللعين والمجرم".

ومساء الجمعة، شنت مقاتلات إسرائيلية من طراز "إف 35" غارة "عنيفة وغير مسبوقة" على هدف بمنطقة حارة حريك بضاحية بيروت الجنوبية.

وعقب ذلك بدقائق، قال هاغاري، في بيان مصور، إن الطيران الحرب استهدف مقر القيادة المركزية لـ"حزب الله".

المصدر / وكالات
#إيران #العدوان الإسرائيلي #البرلمان الإيراني

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