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منذ 2022.. الاحتلال يصادق على 80 مخططا استيطانيا في الضفة والقدس

28 سبتمبر 2024 . الساعة 13:47 بتوقيت القدس
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استيطان مكثف شهدته الضفة والقدس منذ 2022

صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ نهاية عام 2022، على أكثر من 80 مخططا استيطانيا في الضفة الغربية، وشرقي القدس، إضافة لعشرات آلاف الوحدات الاستيطانية.

جاء ذلك في تقرير نشره المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، صدر السبت، وأشار إلى أن "سياسة حكومة الحرب الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو، التي تشكلت نهاية 2022، صادقت حتى (إصدار التقرير) على أكثر من 80 مخططا استيطانيا في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، إضافة لعشرات آلاف الوحدات الاستيطانية".

توسع غير مسبوق

وأكد التقرير أن "المستوطنات شهدت توسعا غير مسبوق في السطو على أراضي الفلسطينيين من خلال قرارات حكومية أو أوامر عسكرية".

وأوضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "فرض بذرائع أمنية مناطق عازلة حول الكثير من المستوطنات، تمتد إلى القرى الفلسطينية المجاورة، بحجة توفير الأمن للمستوطنين".

ويشهد الاستيطان في الضفة بما فيها القدس ارتفاعا ملحوظا منذ وصول الحكومة اليمينية الراهنة برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى الحكم في ديسمبر/ كانون الأول 2022.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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