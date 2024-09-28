حصيلة.. 783 شهيدًا بغارات إسرائيلية على لبنان

استشهد 783 شخصا، وجرح نحو 2312 آخرين، منذ الاثنين وحتى صباح السبت، في العدوان الإسرائيلي على لبنان؛ ما يرفع إجمالي الحصيلة منذ بدء المواجهات بين تل أبيب و"حزب الله" في أكتوبر /تشرين الأول الماضي إلى 1622 شهيدا و5 آلاف و549 جريحا.

وبحسب إحصاءات رسمية لبنانية استشهد 558 شخصا وأصيب 1835 آخرين، الإثنين والثلاثاء لوحدهما، فيما استشهد 51 شخصا وأصيب 223 آخرين الأربعاء.

والخميس، استشهد 92 شخصا وجرح 153 آخرون، فيما استشهد خلال يوم الجمعة وحتى صباح السبت، 82 شخصا وأصيب 101 بغارات إسرائيلية على مناطق لبنانية متفرقة.

وإجمالا، استشهد في لبنان منذ الإثنين حتى صباح السبت، 783 شخصا بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى 2312 جريحا.

ويشن جيش الاحتلال هجوما عنيفا على لبنان، منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام.

المصدر / فلسطين أون لاين