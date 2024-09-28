جيش الاحتلال يُقر بإلقاء 85 قنبلة لاغتيال نصر الله

نقلت إذاعة "الجيش الإسرائيلي" عن إلقاء الطائرات الإسرائيلية 85 قنبلة على الضاحية الجنوبية أمس الجمعة لتنفيذ عملية اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.

وبحسب مصادر لبنانية سوّت القنابل الإسرائيلي نحو 6 مبان في الضاحية بالأرض، والتي زعم جيش الاحتلال أن نصر الله كان متواجدا فيها إلى جانب عددا من قيادة الحزب.

اقرأ أيضا: من هو حسن نصر الله؟

وقالت مصادر إسرائيلية إن القنابل الملقاة والتي غالبا أمريكية الصنع، هي خارقة للتحصينات، تزن طنا من المتفجرات.

وأعلن جيش الاحتلال السبت أنه "قتل الأمين العام لحزب الله"، فيما لم يرد أي بيان نفي أو تأكيد من حزب الله على هذه الأخبار.

المصدر / فلسطين أون لاين