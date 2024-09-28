الاحتلال يصدر أوامر لسكان شبعا جنوب لبنان بإخلاء منازلهم

كشف موقع "أخبار إسرائيل بلا رقابة"، عن إصدار جيش الاحتلال أوامر للسكان المستوطنين في شبعا جنوب لبنان بإخلاء منازلهم.

جاء ذلك في ظل تحسب جيش الاحتلال لردود فعل قوية من حزب الله اللبناني، غداة إعلان "الجيش" أنه "قتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله".

وفي السياق هدد جيش الاحتلال لتصعيد أوسع وأن قواته في حالة تأهب قصوى.

وبعد هجمات أمس على الضاحية الجنوبية لبيروت وإعلان الاحتلال أن الهدف منها هو نصر الله، قطع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو فجأة زيارته للولايات المتحدة.

المصدر / فلسطين أون لاين