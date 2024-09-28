حماس تدعو لحشْد كل الطّاقات لحماية الأقصى من مخطّطات الاحتلال

القدس المحتلة- فلسطين أون لاين

دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس محمود مرداوي، جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل لحشد كل الطاقات الممكنة للدفاع عن المسجد الأقصى وحمايته من مخططات الاحتلال وجماعات الهيكل المزعوم.

وقال مرداوي، إن "الشعب الفلسطيني وأبطال الضفة الغربية، لن يسمحوا للاحتلال بتحقيق أهدافه الخبيثة بحق المسجد الأقصى".

وبيّن أن معركة طوفان الأقصى انطلقت للذود عن المسجد المبارك، الذي يتعرض لخطر وجودي بسبب ما تعده الجماعات الاستيطانية بدعم من حكومة المتطرفين التي يقودها المجرم بنيامين نتنياهو.

وأكد أن الشعب الفلسطيني سيقدم كل ما يملك للدفاع عن المسجد الأقصى، لاسيما أن الاحتلال تجاوز الخطوط الحمراء باعتداءاته عليه.

وأوضح القيادي في حماس، أن انتفاضة الأقصى التي انطلقت عام 2000 بعد اقتحام شارون للمسجد المبارك، مثّلت رسالة من الشعب الفلسطيني للاحتلال بأنه لن يسمح بتهويد الأقصى مهما بلغت التضحيات.

وشدد على ضرورة التصدي لقوات الاحتلال والمستوطنين وإفشال مخططاتهم التهويدية، والدفاع عن الأقصى بكل الوسائل والأدوات وحمايته من بطش الاحتلال.

وتستعد جماعات الهيكل المزعوم، لأوسع عدوان وانتهاك لحرمة المسجد الأقصى مع بداية الشهر القادم، الذي يعد موسماً لأعيادهم اليهودية، في الفترة من 3 إلى 24 أكتوبر القادم، في ذروة التهديد الوجودي الذي يمكن أن يشهده منذ احتلاله.