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الصّحة بغزّة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 41,586 شهيدًا

28 سبتمبر 2024 . الساعة 11:37 بتوقيت القدس
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أصدرتْ وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر لليوم الـ 358 على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصّحة، إن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 52 شهيدًا و 118 إصابة خلال (الـ 48 ساعة الماضية).

وأعلنتْ ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 41,586 شهيدًا و 96,210  إصابات  منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

#الحرب على غزة #شهداء غزة #طوفان الأقصى

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