الصّحة بغزّة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 41,586 شهيدًا

أصدرتْ وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر لليوم الـ 358 على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصّحة، إن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 52 شهيدًا و 118 إصابة خلال (الـ 48 ساعة الماضية).

وأعلنتْ ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 41,586 شهيدًا و 96,210 إصابات منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.