حزبُ الله يُمطر شمال فلسطين المُحتلة بوابل من الصّواريخ والاحتلال يُعلن حالة التّأهب القُصوى

أطلق حزب الله، فجر اليوم السبت، وابلًا من الصواريخ على عدة مناطق في شمال فلسطين المُحتلّة ومستوطنات الضّفة الغربية، عقب الهجوم "الإسرائيلي" على الضاحية الجنوبية لبيروت.

واستهدف حزب الله مدينة صفد التي تحتضن مقر القيادة الشمالية للجيش "الإسرائيلي"، موقعًا أضرارًا مادية كبيرة جراء سقوط صواريخ في عدة مواقع حول المدينة.

وذكر الإسعاف "الإسرائيلي" أن امرأة أصيبت جراء سقوط صاروخ على المدينة.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن حزب الله أطلق أكثر من 30 صاروخًا باتجاه صفد خلال ساعة واحدة.

ومن جانبه، أعلن حزب الله في بيان أنه استهدف مدينة صفد ومستوطنة كرمئيل ومستوطنة ساعر بصليات صاروخية كبيرة ردّا على "الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

وأفادت وسائل الإعلام العبري، بأن صافرات الإنذار دوّت في أكثر من 100 موقع بالضفة وشمال فلسطين المحتلة، بعد رشقات صاروخية من لبنان.

وقالت صحيفة معاريف العبرية، إن 75 صاروخًا أطلق من لبنان باتجاه الأراضي منذ الليلة الماضية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن صفارات الإنذار دوت في عشرات المواقع بالجليل الأعلى ووسط الجليل وشمال الجولان وفي خليج حيفا ومدينة عكا ومستوطنات شمال الضفة الغربية، بعمق أكثر من 100 كيلومتر.

وأعلن حزب الله قصف مستوطنة "كابري" قبالة الحدود الجنوبية للبنان بصواريخ "فادي"، دعمًا لفلسطين ودفاعًا عن لبنان و"ردًا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى".

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن الجيش عزّز حالة التأهب إلى الدرجة القصوى في جميع قطاعاته، كما حذّر من هجمات محتملة على أهداف إستراتيجية في البر والبحر.

ونقلت القناة الـ12 عن مسؤول "إسرائيلي" قوله إن "إسرائيل" تتجه نحو الحرب الشاملة"، فيما ذكرت إذاعة الجيش أنه تم فتح الملاجئ في جميع أنحاء فلسطين المحتلة.