أوزيل يدعم غزة ولبنان برسالة مؤثرة

وكالات/ فلسطين أون لاين

وجّه نجم منتخب ألمانيا وريال مدريد السابق مسعود أوزيل (35 سنة) رسالة دعم جديدة لغزة، وللبنان، في ظل حرب الإبادة التي تشنّها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزّة، ومناطق مختلفة من لبنان.

ونشر أوزيل رسالة عبر خاصية "الستوري" على حسابه في إنستغرام، مساء الخميس، تمثّلت بصورة سوداء، وكتب عليها باللغتين الإنكليزية والعربية: "أمس غزة، اليوم لبنان، وغداً العالم".

وهذه ليست المرة الأولى التي يوجه فيها نجم المانشافت السابق رسائل دعم، خصوصاً لفلسطين. وفي يوليو/ تموز الفائت، نشر اللاعب الذي اعتزل منذ عام ونصف العام، عبر حسابه الرسمي على إنستغرام صورة، تظهر جزءاً من خريطة الشرق الأوسط، وشطب اسم "إسرائيل" بإشارة "X" كبيرة، وكتب كلمة فلسطين تحتها.

وفي مايو/ أيار الماضي، وضع أوزيل منشوراً مشابهاً على موقع إنستغرام، أظهر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وهو يرتدي الزي البرتقالي وخلف القضبان، مع عبارة: مجرم حرب. قاتل الأطفال وقائد الإبادة الجماعية.

من جهة أخرى، حرصت بعض جماهير أندية الدوري العراقي على توجيه رسائل دعم لفلسطين ولبنان، فخلال مواجهة الزوراء والكرخ التي أقيمت على ملعب المدينة في العاصمة بغداد، مساء الخميس، رفعت جماهير الأول علمين كبيرين لفلسطين ولبنان رفقة العلم العراقي، مع رسالة كتبت فيها "اللهم انصر بلاد المسلمين".

وفي لقاء القوة الجوية وضيفه الميناء، الذي استضافه ملعب الشعب في بغداد، اليوم الجمعة، قامت جماهير المضيف بـ "تيفو" مميز، ضمّ أعلام العراق ولبنان وفلسطين.