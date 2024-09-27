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بالفيديو والصور 35 ألفًا يؤدّون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

27 سبتمبر 2024 . الساعة 14:06 بتوقيت القدس
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القدس المحتلة- فلسطين أون لاين

أدى عشرات آلاف المصلين، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم عراقيل وتشديدات قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 35 ألف فلسطيني تمكنوا من الوصول إلى الأقصى وأداء الصلاة فيه رغم قيود الاحتلال.

ومنعت قوات الاحتلال العشرات من الشبان من الوصول إلى المسجد الأقصى قبيل صلاة الجمعة، واعتدت على عدد منهم، أثناء خروجهم من المسجد.

ونصبت قوات الاحتلال الحواجز الحديدية في محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى لإحكام الحصار حوله، والحيلولة دون وصول المصلين إليه.


 

#المسجد الأقصى #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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