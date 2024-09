وثّقت الصّحيفة الرياضية ليلى حامد، لحظة قيام أمن مطار أبو ظبي بالطلب منها خلع قميص رياضي كُتب عليه عبارة "فلسطين" بخط كبير.

وشاركت الصحفية حامد المُقيمة في بريطانيا، الحادثة عبر حسابها بموقع "إكس" تشرح التفاصيل، قائلةً: "اقتربت مني موظفة برفقة عسكريين 4 مرات، وبعد خضوعي لتفتيش عشوائي، طلبوا مني إزالة قميص منتخب فلسطين لكرة القدم".

وأضافت: "من يعرفني، يعلم أنني أرتدي قمصان فلسطين حين أسافر، وبات زي المطارات الخاص بي، ومؤخرا عدت من اليابان وكوريا ولم أتعرض لمشاكل على الإطلاق، بل إن مصورًا كوريًا التقط لي العديد من الصور بالقميص".

At Zayed International airport in Abu Dhabi: I was approached by an employee accompanied by military men 4 times after I went through security control for “random checks”.



In the end, they “asked” me to either remove or cover my Palestina FC t-shirt. pic.twitter.com/nkNpYqaBIZ