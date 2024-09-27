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بالفيديو أمن مطار أبو ظبي يُجبرُ صحفيةً رياضية على إزالة قميص ترتديه.. ما علاقة الحرب على غزّة؟

27 سبتمبر 2024 . الساعة 11:08 بتوقيت القدس
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وثّقت الصّحيفة الرياضية ليلى حامد، لحظة قيام أمن مطار أبو ظبي بالطلب منها خلع قميص رياضي كُتب عليه عبارة "فلسطين" بخط كبير.

وشاركت الصحفية حامد المُقيمة في بريطانيا، الحادثة عبر حسابها بموقع "إكس" تشرح التفاصيل، قائلةً: "اقتربت مني موظفة برفقة عسكريين 4 مرات، وبعد خضوعي لتفتيش عشوائي، طلبوا مني إزالة قميص منتخب فلسطين لكرة القدم".

وأضافت: "من يعرفني، يعلم أنني أرتدي قمصان فلسطين حين أسافر، وبات زي المطارات الخاص بي، ومؤخرا عدت من اليابان وكوريا ولم أتعرض لمشاكل على الإطلاق، بل إن مصورًا كوريًا التقط لي العديد من الصور بالقميص".

ولفتت إلى أن القميص الذي ترتديه له طابع خيري لدعم فلسطين، مشيرة إلى أن كل عملية شراء يذهب من ريعها لدعم أطفال غزة.

ويُذكر أن هذه الحادثة  ليست الأولى من نوعها، حيث سُجل عددٌ من المواقف المشابهة التي تُظهر منع السلطات أية مظاهر أو محاولات للتعبير عن الرأي بشأن القضية الفلسطينية وتعمل على قمعها.

وفي أيار/ مايو الماضي، أقدمت السلطات الإماراتية على ترحيل طالب، بسبب هتافه الحرية لفلسطين خلال حفل تخرجه من جامعة نيويورك في أبو ظبي.

وفي أحد المهرجانات، منع حراس الأمن عددًا من الأشخاص من دخول المكان بسبب ارتدائهم الكوفيات الفلسطينية.

#الحرب على غزة #التضامن مع فلسطين #طوفان الأقصى #ليلى حامد

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