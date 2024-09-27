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الاحتلال يُواصل اقتحاماته في الضّفة ويهدم منزلين شرقي طوباس

27 سبتمبر 2024 . الساعة 10:53 بتوقيت القدس
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شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة، حملة اقتحامات ومداهمات لمدن وقرى الضفة الغربية، تخلّلها اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

في قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال  بلدة عزون شرقي المدينة، وداهمت منازل المواطنين، واعتقلت والد المطارد كاظم رضوان ووالدته.

في جنين، أُصيب مواطن فلسطيني بجروح خلال اعتداء قوات الاحتلال على المواطنين في قرية "عرانة" شمال شرق المدينة، نُقل على إثرها  إلى "مستشفى ابن سينا التخصصي" في مدينة جنين.

في رام الله، داهمت قوات الاحتلال قريتي  صفا وكفر نعمة غرب رام الله، وتجولت في عدة أحياء.

في بيت لحم، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال المقتحمة لقرية أرطاس جنوب غرب بيت لحم.

في الخليل، أطلق الاحتلال الرصاص الحي تجاه الشبان خلال اقتحام مخيم العروب شمال المدينة، فيما استهدف الشبان الجنود  بالألعاب النارية عند مدخل مخيم العروب.

في جنين، أُصيب مواطن فلسطيني بجروح خلال اعتداء قوات الاحتلال على المواطنين في قرية "عرانة" شمال شرق المدينة، نُقل على إثرها  إلى "مستشفى ابن سينا التخصصي" في مدينة جنين.

في طوباس، شرعت قوات الاحتلال بهدم منزلين قيد الإنشاء في قرية العقبة شرقي المدينة.

وقال مسؤول متابعة الاستيطان في محافظة طوباس، معتز بشارات، إن "الاحتلال هدم منزلين قيد الإنشاء في قرية العقبة، تعود ملكيتهما للشقيقين حمد وحامد جابر، بحجة عدم وجود تراخيص بناء".

وأضاف بشارات أن "الاحتلال أخطر بهدم منزل يعود للمواطن ناصر سليمان فقها، من قرية كردلا بالأغوار الشمالية، وأمهله ثلاثة أيام لتقديم اعتراضات لمحكمة إسرائيلية قبل تنفيذ عملية الهدم".

 

#الحرب على غزة #مداهمات في الضفة #طوفان الأقصى

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