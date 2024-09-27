"لتخفيف معاناة المواطنين".. بدءُ مشروع تفريغ بركة الشّيخ رضوان في غزة

غزة/ فلسطين أون لاين

باشرت اللجنة العليا للإعمار في فلسطين تنفيذ مشروع تفريغ بركة الشيخ رضوان في غزة من المياه المجمعة، من خلال إصلاح خطوط الضخ الواصلة بين البركة وشاطئ البحر.

وأعلن رئيس اللجنة نقيب المهندسين م.أحمد الزعبي عن نجاح مساعي إدخال المواد اللازمة لتفريغ البركة الواقعة في شرق مدينة غزة، وذلك للبدء في إجراءات تنفيذ المشروع بصورة عاجلة قبل دخول فصل الشتاء.

وقال الزعبي، إن اللجنة التي تضم نقابة المهندسين ونقابة المقاولين، باشرت إجراءات عملية التفريغ بالتعاون مع سلطة المياه الفلسطينية وبالتنسيق مع السلطات المصرية، بتوريد مواسير HDPE قطر 630 ملم بطول اجمالي 700 متر، وذلك لإصلاح خطوط الضخ من بركة الشيخ رضوان إلى البحر لتفريغ البركة، ومنع حدوث فياضانات في المنطقة المحيطة بها.

وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي بتمويل من اللجنة العليا للإعمار في فلسطين ومقرها "الأردن"، سعيًا منها لتخفيف معاناة المواطنين في مدينة غزة.

وأوضح أن اللجنة، تسعى جاهدة وبكل طواقمها العاملة في الميدان لرفع الاحتياجات الضرورية للجهات المانحة والممولة، وذلك لتنفيذ المشاريع الهامة والاستراتيجية والحيوية التي تساعد المواطنين في قطاع غزة على تخطي الصعاب والمحن في ظل الحرب القائمة وللتخفيف من معاناتهم.

ومن الجدير ذكره أن اللجنة العليا الإعمار في فلسطين، قامت بتنفيذ مشاريع بنى تحتية وصرف صحي خلال الحرب القائمة كمشروع إصلاح خط مكاروت بني سهيلا في مدينة خان يونس والعديد من المشاريع المتنوعة.