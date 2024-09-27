"الفيفا" يماطل بفرض عقوبات على الكيان الصهيوني

غزة/ فلسطين أون لاين

يواصل الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا" مماطلته بفرض عقوبات على الكيان الصهيوني وفرقه الرياضية، بسبب عدوانه المستمر على قطاع غزة منذ عام تقريبًا، وانتهاكه كافة اللوائح والقوانين الدولية.

وتلقّى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم التقييم القانوني المستقل بشأن طلبه فرض عقوبات على الاتحاد "الإسرائيلي" للعبة، رغم أن الطلب قدم منذ عدة أشهر وتأجل القرار لأكثر من مرة.

وقدّر اتحاد كرة القدم الاحترافية والحيادية التي أظهرها (الفيفا) في معالجة هذه المسألة، ولا سيما في إحالة القضية إلى خبراء قانونيين لإجراء تقييم شامل، مؤكدا أنه واثقاً من النزاهة والحصول على حقه.

وأكد اتحاد كرة القدم أنه ينتظر القرار النهائي للفيفا بصبر، والذي من المتوقع أن تتم مراجعته من قبل مجلس الفيفا في الثالث من أكتوبر القادم، واثقين من أن هذه العملية ستؤدي في النهاية إلى تحقيق العدالة والمساواة لكرة القدم الفلسطينية ولاعبيها.