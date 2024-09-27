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المقاومة الإسلاميّة في العراق تقصفُ هدفًا "إسرائيليًا" بالجولان المُحتل

27 سبتمبر 2024 . الساعة 08:51 بتوقيت القدس
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أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، صباح اليوم الجمعة، قصفها لهدف "إسرائيلي" في الجولان السوري المحتل باستخدام الطيران المسيّر.

وقالت المقاومة الإسلامية في بيان لها، " استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ودعمًا للشعوب في فلسطين ولبنان، واحتجاجًا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين، خاصة الأطفال والنساء والشيوخ، هاجم مجاهدونا هدفًا في الجولان المحتل".

وأكدت استمرار العمليات في دكّ معاقل العدو بوتيرة متصاعدة.

وفجر الأربعاء، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها هاجمت هدفًا حيويًا شمال فلسطين المحتلة بصاروخ "الأرقب"، وقبل ذلك أعلنت مهاجمة هدف آخر قرب غور الأردن بالطيران المسيّر.

وفي وقت لاحق، قالت إنها هاجمت هدفا حيويا للاحتلال "في أراضينا المحتلة بواسطة صاروخ من طراز كروز مطور".

وزادت وتيرة هجمات الفصائل العراقية على مواقع في فلسطين المحتلة في الأيام الأخيرة في ضوء التصعيد "الإسرائيلي" على جبهة لبنان، حيث تشن تل أبيب أعنف وأوسع هجوم منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام.

#الحرب على غزة #الجولان المحتل #طوفان الأقصى #المقاومة الإسلامية في العراق

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