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بالفيديو اليمن يقصفُ "تل أبيب" وصفارات الإنذار تدوّي في مناطق واسعة

27 سبتمبر 2024 . الساعة 08:35 بتوقيت القدس
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اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، بإصابة أكثر من 17 مستوطنًا إثر الصاروخ اليمني الذي وصل "تل أبيب"، ليلة الخميس/ الجمعة.

وأعلن الاحتلال عن رصده صاروخ أطلق من اليمن، عقب إطلاق  صفارات الإنذار في مناطق واسعة بين ما يسمى "تل أبيب" وشمال فلسطيني المحتلة.

وقالت القناة 12 العبرية، إن أكثر من 17 مستوطنًا أُصيب بسبب الصاروخ اليمني، وبعض الإصابات متوسطة.

 

وأعلنت إدارة مطار بن غوريون عن توقف عمليات إقلاع وهبوط الطائرات لفترة وجيزة بعد تفعيل أنظمة الإنذار.

وأظهرت مشاهد عديدة توقف حركة السيارات في بعض الشوارع وهرولة المستوطنين إلى الأماكن المحصنة في تل أبيب عقب إطلاق صفارات الإنذار.

ومن جهته، أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلّحة اليمنية، أن "بيانا مهما" سيصدر خلال الساعات المقبلة.

ومنتصف الشهر الجاري، قصفت اليمن "تل أبيب" بصاروخ باليستي رغم محاولة المنظومات الدفاعية اعتراضه.

وقالت القوات المسلّحة اليمنية، إن صاروخ فرط صوتي قطع مسافة تقدر بـ2040 كيلومترا في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة.

وأكدت القوات، أنه جاء ضمن "المرحلة الخامسة" من عملياتها لإسناد المقاومة الفلسطينية في غزّة.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #اليمن يقصف تل أبيب

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