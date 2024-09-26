فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

“كل سكان غزة فقراء”.. البنك الدولي يحذّر من انهيار الاقتصاد بغزة لمستويات قياسية

مجددًا.. توقعات بتخفيض جديد على التصنيف الائتماني لـ "إسرائيل"

"تناثرت جثامين الشُّهداء واختلطت بالخبز".. الاحتلال يرتكب مجزرةً "مروِّعةً" بقصف مدرسة للنَّازحين شماليَّ غزَّة

عرّابي لـ"فلسطين أون لاين": (إسرائيل) تشن حربًا شاملة على الفلسطينيين ولا يمكن التعايش مع الاحتلال

الصّحة تكشف تفاصيل إرسال الاحتلال جثامين 88 شهيدًا "مجهول الهوّية" من غزة.. ماذا عن ردّ الصّليب الأحمر؟

ناشط أمريكي: وقف تسليح "إسرائيل" الخطوة الأولى لإنهاء الحرب في غزّة ولبنان

مجلة بريطانية: لهذه الأسباب عقيدة نتنياهو محكومةٌ بالفشل في لبنان

لماذا يتعمّد الاحتلال إهلاك الأراضي الزراعيّة في شمال قطاع غزة؟! مرصد حقوقي يكشف التّفاصيل

ما دلالات استهداف حزب الله لـ"تل أبيب" بصاروخ "قادر1"؟ خبراء عسكريون يُجيبون

"فضيحةُ بلينكن في حرب التّجويع" تُصعّد دعواتٍ حقوقيّة وسياسية لإقالته.. فهل تنجح؟!

مجددًا.. توقعات بتخفيض جديد على التصنيف الائتماني لـ "إسرائيل"

26 سبتمبر 2024 . الساعة 17:21 بتوقيت القدس
...
Rxf9T.jpg
وكالات/ فلسطين أون لاين

يتوقع موقع "كالكاليست" الإسرائيلية المختصة بالاقتصاد، أن وكالة "موديز" تستعد لخفض التصنيف الائتماني للاحتلال الإسرائيلي مرة أخرى، ما قد يدفع الاقتصاد الإسرائيلي إلى حالة من عدم اليقين المالي بشكل أعمق.

وإذا تحقق هذا التخفيض، وفق الموقع العبري، فمن المرجح أن يعيد المستثمرون تقييم جودة الديون الإسرائيلية بحذر أكبر، ما قد يؤدي إلى تقليل انكشافهم وتقليل المخاطر.

ويشير كالكاليست إلى أن هذا السيناريو سيجبر حكومة الاحتلال على جمع مبالغ غير مسبوقة، ما سيزيد من تفاقم الوضع المالي الهش بالفعل.

وذكر الموقع الاقتصادي الإسرائيلي، أن من أكثر المخاوف حدةً هو التراجع الكبير في المساعدات الأميركية المتوقعة. 

وقالت، إنه "في البداية، كانت "إسرائيل" تتوقع تلقي 8.7 مليارات دولار في عام 2024، ولكن التقديرات الحالية تشير إلى أن المبلغ الذي سيتم تلقيه قد يصل فقط إلى 3.5 مليارات دولار، مع تأكيد عدم وصول مبلغ 5.2 مليارات دولار هذا العام".

وهذا النقص المفاجئ، وفق كالكاليست، يمثل فجوة مالية تبلغ حوالي 18-20 مليار شيقل (4.8-5.4 مليارات دولار)، وهو ما يعادل حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي.

ونتيجة لذلك، يقول كالكاليست، إنه قد تضطر وزارة المالية لدى الاحتلال الإسرائيلي إلى زيادة سقف الإنفاق وعجز الميزانية بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يستلزم فتح ميزانية عام 2024 للمرة الثالثة، وهو أمر غير مسبوق في التاريخ المالي.

واستجابةً لهذه التطورات، يواجه مسؤولو وزارة المالية لدى الاحتلال صعوبة في كيفية التعامل مع هذه الضربة غير المتوقعة. فقد تم بالفعل فتح ميزانية عام 2024 مرتين بسبب ضغوط مالية مختلفة.

وفي آب الماضي، خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال لدرجة واحدة، من "إيه +" (A+) إلى "إيه" (A)، في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة لشهره العاشر، وتداعياته في المنطقة.

وذكرت فيتش في بيان أن خفض التصنيف "يعكس تأثير الحرب المستمرة في غزة، والتوترات الجيوسياسية المتزايدة والعمليات العسكرية على جبهات متعددة".

#الاحتلال #الاقتصاد

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة