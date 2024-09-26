فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بينهم سيّدة وأسيرٌ محرّر.. الاحتلال ينفّذ حملة اعتقالات واسعة في الضّفة الغربية

في يومها الـ 356.. الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعيّة" على غزّة

"نبيُّ الغضب" يتنبَّأ بموعد "انهيار إسرائيل" في ظل التصعيد بلبنان.. ويؤكد: هناك خطر حقيقي لحرب إقليمية

"على حزب اللَّه التقاط رسالة القسَّام".. كيف علَّق اللِّواء الدُّويري على كمين "بشائر النَّصر" شرق رفح؟

مسؤول استوني: الأحداث في غزة تتطلب استجابة دوليَّة حاسمة

المرشد الإيراني: حزب الله والمقاومة الفلسطينية سيحققان النصر على (إسرائيل)

بـ "لغة الأرقام".. الإعلامي الحكومي ينشر تحديثًا لأبرز إحصائيات "حرب الإبادة" بغزّة

كاتب بريطاني: حزب العمال يحتاج لتغيير سياسته تجاه غزة

تحقيق أمريكيّ يكشف وثائق مسرَّبةً عن المساعدات في غزَّة.. تضع بلينكن في مأزق

تجمُّع العشائر بغزَّة يصدر بيانًا تحذيريًّا ويتوعَّد بحسابٍ عسير لـ "فئة مارقة"

بينهم سيّدة وأسيرٌ محرّر.. الاحتلال ينفّذ حملة اعتقالات واسعة في الضّفة الغربية

26 سبتمبر 2024 . الساعة 08:46 بتوقيت القدس
...

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات ومداهمات تخلّلها اعتقالات واسعة في مدن وقرى الضفة الغربية.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال يلدة صفا غربي المدينة، وفجّرت منزل الأسير غانم علقم، ما أدى لاشتعال النيران فيه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين صالح مصطفى معروف، وأسيد خليل معروف عقب اقتحام منزلي عائلتيهما في البلدة.

في جنين، اقتحم الاحتلال بلدة اليامون غربي المدينة، واعتقل الشاب رائد سمودي، كما داهم حيي الشرقي والجابريات، واعتقل عددًا من الشبان وهم: رامي دواهدة "الشاويش"، سمير ونور وإبراهيم وسيف صبايا، واحمد أبو طارق.

في نابلس، داهمت قوات الاحتلال  منزل القيادي في حركة "حماس"، الأسير عدنان عصفور، واعتقلت نجله "صايل" عقب تفتيش منزله في حي المخفية.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين غسان قاسم، ووليد خليفة عقب مداهمة مخيم العين غربي نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن شابًا أُصيب برصاص قوات الاحتلال في مخيم العين بنابلس أثناء اعتقاله.

في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من الشبان عقب اقتحامها عدة أحياء بالمدينة، عُرف منهم: مصعب محمد مطلق أبو جحيشة، عبد الرحمن تيسير العسود، معتز محمود العسود، ووسام جهاد طميزة، والأسير المحرر جهاد طنينة.

#الحرب على غزة #اقتحام الضفة الغربية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة