بينهم سيّدة وأسيرٌ محرّر.. الاحتلال ينفّذ حملة اعتقالات واسعة في الضّفة الغربية

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات ومداهمات تخلّلها اعتقالات واسعة في مدن وقرى الضفة الغربية.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال يلدة صفا غربي المدينة، وفجّرت منزل الأسير غانم علقم، ما أدى لاشتعال النيران فيه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين صالح مصطفى معروف، وأسيد خليل معروف عقب اقتحام منزلي عائلتيهما في البلدة.

في جنين، اقتحم الاحتلال بلدة اليامون غربي المدينة، واعتقل الشاب رائد سمودي، كما داهم حيي الشرقي والجابريات، واعتقل عددًا من الشبان وهم: رامي دواهدة "الشاويش"، سمير ونور وإبراهيم وسيف صبايا، واحمد أبو طارق.

في نابلس، داهمت قوات الاحتلال منزل القيادي في حركة "حماس"، الأسير عدنان عصفور، واعتقلت نجله "صايل" عقب تفتيش منزله في حي المخفية.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين غسان قاسم، ووليد خليفة عقب مداهمة مخيم العين غربي نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن شابًا أُصيب برصاص قوات الاحتلال في مخيم العين بنابلس أثناء اعتقاله.

في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من الشبان عقب اقتحامها عدة أحياء بالمدينة، عُرف منهم: مصعب محمد مطلق أبو جحيشة، عبد الرحمن تيسير العسود، معتز محمود العسود، ووسام جهاد طميزة، والأسير المحرر جهاد طنينة.