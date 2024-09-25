بـ "لغة الأرقام".. الإعلامي الحكومي ينشر تحديثًا لأبرز إحصائيات "حرب الإبادة" بغزّة

غزة/ فلسطين أون لاين

نشر المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الأربعاء، تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، إن جيش الاحتلال ارتكب أكثر من 3,617 مجرزةً بغزة، راح ضحيتها أكثر من 51 ألف شهيد ومفقود.

وبحسب التحديث، ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو 85,000 طن من المتفجرات على قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في السابع من أكتوبر الماضي.

وهذه أبرز إحصائيات حرب الإبادة الجماعية، في يومها الـ 355:

◻️ (355) يوماً على حرب الإبادة الجماعية.

◻️ (3,617) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال.

◻️ (51,495) شهيداً ومفقوداً.

◻️ (10,000) مفقودٍ.

◻️ (41,495) شهداء ممن وصلوا إلى المستشفيات (وزارة الصحة).

◻️ (16,859) شهيداً من الأطفال.

◻️ (171) طفلاً رضيعاً وُلِدوا واستشهدوا في حرب الإبادة الجماعية.

◻️ (710) أطفالٍ استشهدوا خلال الحرب وعمرهم أقل من عام.

◻️ (36) استشهدوا نتيجة المجاعة.

◻️ (11,429) شهيدة من النساء.

◻️ (986) شهيداً من الطواقم الطبية (وزارة الصحة).

◻️ (85) شهيداً من الدفاع المدني.

◻️ (173) شهيداً من الصحفيين.

◻️ (7) مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات.

◻️ (520) شهيداً تم انتشالهم من 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات.

◻️ (96,006) جريحاً ومُصاباً. (وزارة الصحة).

◻️ (69%) من الضَّحايا هم من الأطفال والنساء.

◻️ (183) مركزاً للإيواء استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".

◻️ (25,973) طفلاً يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.

◻️ (3,500) طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.

◻️ (141) يوماً على إغلاق جميع معابر قطاع غزة.

◻️ (12,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج في الخارج.

◻️ (10,000) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج.

◻️ (3,000) مريض بأمراض مختلفة يحتاجون للعلاج في الخارج.

◻️ (1,737,524) مصاباً بأمراض معدية نتيجة النزوح.

◻️ (71,338) حالة عدوى التهابات كبد وبائي بسبب النزوح.

◻️ (60,000) سيدة حامل تقريباً مُعرَّضة للخطر لانعدام الرعاية الصحية.

◻️ (350,000) مريض مزمن في خطر بسبب منع إدخال الأدوية.

◻️ (5,000) معتقل من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية.

◻️ (310) حالات اعتقال من الكوادر الصحية.

◻️ (36) حالة اعتقال صحفيين ممن عُرفت أسماؤهم.

◻️ (2) مليون نازح في قطاع غزة.

◻️ (100,000) خيمة اهترأت وأصبحت غير صالحة للنازحين.

◻️ (200) مقرٍ حكوميٍ دمرها الاحتلال.

◻️ (125) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻️ (336) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

◻️ (11,500) طالب وطالبة قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" خلال الحرب.

◻️ (750) معلماً ومعلمةً وعاملاً في سلك التعليم قتلهم الاحتلال خلال الحرب.

◻️ (115) عالماً وأستاذاً جامعياً وباحثاً أعدمهم الاحتلال.

◻️ (611) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻️ (214) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

◻️ (3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.

◻️ (150,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً.

◻️ (80,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال غير صالحة للسكن.

◻️ (200,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً.

◻️ (85,000) طن متفجرات ألقاها الاحتلال على قطاع غزة.

◻️ (34) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.

◻️ (80) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.

◻️ (162) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال.

◻️ (131) سيارة إسعاف استهدفها الاحتلال.

◻️ (206) مواقع أثرية وتراثية دمرها الاحتلال.

◻️ (3,130) كيلو متر أطوال شبكات الكهرباء دمرها الاحتلال.

◻️ (330,000) متر طولي شبكات مياه دمرها الاحتلال.

◻️ (655,000) متر طولي شبكات صرف صحي دمرها الاحتلال.

◻️ (2,835,000) متر طولي شبكات طُرق وشوارع دمرها الاحتلال.

◻️ (36) منشأة وملعباً وصالة رياضية دمرها الاحتلال.

◻️ (700) بئر مياه دمرها الاحتلال وأخرجها عن الخدمة.

◻️ (33) مليار دولار الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة الجماعية.