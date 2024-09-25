"تدمير رتل واصطياد جنود".. القسَّام تبثُّ مشاهد "ملحميَّةً" لمراحل تنفيذ "كمين بشائر النَّصر" شرق رفح (شاهد)

غزة/ فلسطين أون لاين

تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 354 من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التوغل في قطاع غزة، مكبّدة "الجيش الذي لا يقهر" خسائر "باهظة" بالأرواح والعتاد.

بثت كتائب القسام– الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مقطع فيديو لاستهداف مقاتليها رتلا من الآليات الإسرائيلية شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وفي العملية التي اطلق عليها اسم "كمين بشائر" النصر "، قامت كتائب القسام بتوزيع المهام على 3 مجموعات، وأظهرت المشاهد تفاصيل تنفيذ العملية في منطقة المقتلة وفي مكان تمركز قوات العدو.

وتضمنت المشاهد خطوط تقدم إمداد قوات الاحتلال الإسرائيلي على شارع معبر رفح وباتجاه شرق منطقة التنور.

وأظهر مقطع الفيديو عملية رصد الآليات لمنطقة الكمين، ثم استهداف دبابة ميركافا بقذيفة " الياسين 105″.

كما تضمنت المشاهد استهداف جرافة " دي 9″ الأولى بقذيفة " الياسين 105″.."، ثم استهداف "جرافة "دي 9″ الثانية بقذيفة " الياسين 105″.

كما أظهرت قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإجلاء جنوده من المنطقة المستهدفة.

وكانت القسام قد أعلنت الاثنين الماضي إيقاع آليات عسكرية إسرائيلية في "كمين محكم" مُعد مسبقا شرق مدينة رفح.

وأضافت أن المقاتلين استهدفوا 3 جرافات عسكرية من نوع "دي 9″ ودبابتين من نوع ميركافا في أثناء مرورها على مفترق جورج الشرقي بمدينة رفح، باستخدام قذائف" الياسين 105″وعبوات العمل الفدائي.

مقبرة آليات عسكرية في رفح 🔻🔥



كمين بشائر النصر هو نتيجة عملية رصد وتخطيط وتنفيذ دقيقة وناجحة على خط الإمداد.

هذا هو لواء رفح الذي أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي عن تدميره قبل أسابيع.



الله يحميكم وينصركم. pic.twitter.com/6BkgWo9VTi — Tamer | تامر (@tamerqdh) September 25, 2024

وفي وقت سابق، استهدفت كتائب الشهيد عز الدين القسّام وسرايا القدس موقعاً هندسياً إسرائيلياً شمالي محور "نتساريم"، جنوبي غربي مدينة غزة، بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل، وذلك في اليوم الـ355 من "طوفان الأقصى".

بدورها، فجّرت قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عبوةً ناسفةً في ناقلة جند إسرائيلية من نوع "إيتان"، شرقي رفح، جنوبي قطاع غزة.

وضمن تصدّيها المستمر لقوات الاحتلال المتوغلة، أوقعت كتائب القسّام، قبل يومين، رتلاً من الآليات الإسرائيلية في كمين محكم، أعدّته على خط إمداد قوات الاحتلال المتوغلة في شرقي رفح.

واستهدفت "القسّام" في الكمين 3 جرافات عسكرية من نوع "D9"، ودبابتين من نوع "ميركافا"، في أثناء مرورها على مفترق "جورج" الشرقي، بقذائف "الياسين 105" وعبوات العمل الفدائي.

وبينما تستمرّ المقاومة في قطاع غزة في التصدّي لـ"جيش" الاحتلال، بلغ عدد الضباط والجنود القتلى في صفوفه الـ715 منذ بداية "طوفان الأقصى"، بينهم 346 قُتلوا منذ بدء المعارك البرية في القطاع، بحسب ما سمحت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بنشره.

وإذ يتكتّم الاحتلال على خسائره ويفرض رقابةً شديدةً بشأنها، فإنّ البيانات والمشاهد التوثيقية التي تصدرها المقاومة في غزة تؤكد أنّ قتلاه ومصابيه أكبر بكثير مما يعلن.