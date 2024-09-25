جنرال إسرائيلي في الاحتياط: "إسرائيل" ستنهار إذا استمرت الحرب سنة أخرى

وكالات/ فلسطين أون لاين

حذر الجنرال الإسرائيلي في الاحتياط، يتسحاق بريك، من "انهيار إسرائيل في جميع المجالات" في حال استمرار الحرب، التي وصفها بأنها حرب استنزاف.

وقال بريك لإذاعة 103FM اليوم الأربعاء، إن قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، "مواصلة القتال في غزة، وفي حال استمرار حرب الاستنزاف هذه (التي اتسعت مؤخرا بشكل مكثف مع حزب الله) لسنة أخرى، يوجد احتمال مرتفع بانهيار إسرائيل في جميع المجالات".

وأضاف بريك، إن (إسرائيل) الآن تزداد عزلة في هذا العالم، وعزلتها تتفاقم يوماً بعد يوم، وقد حصلنا على كل ذلك بجدارة تحت قيادة بنيامين نتنياهو ومقاولَيه المنفذَين، يوآف غالانت وهرتسي هليفي، الذين ارتكبا ويرتكبان كل خطأ ممكن لإبعاد أصدقائنا عنا.﻿

وشدد نبي الغضب، على أنّ لا شيء سوى استبدال هؤلاء سيتيح الخروج من هذه الضائقة.

وأردف اللواء المتقاعد، "لن تتمكن "إسرائيل" من البقاء لفترة طويلة من دون مساعدة العالم الغربي المتنور المتمثل في أمريكا ودول أوروبا، لكن هؤلاء أيضاً، بدلاً من تقديم المساعدة، فقد بدأوا يبتعدون عنا، وحتى الدول الصديقة تقرر فرض حظر أسلحة على (إسرائيل) وعقوبات اقتصادية".

وأضاف أن "تفجير أجهزة البيجر عزز بشكل هائل التأكيد على استمرار حرب الاستنزاف هذه مع خطر حقيقي لحرب إقليمية متعددة الجبهات وقد تشارك فيها إيران أيضا، وهذا تحوّل سيسرع تدهور إسرائيل".

وتابع بريك أن "تفجير أجهزة البيجر وأجهزة الاتصالات التابعة لعناصر حزب الله هو حدث تكتيكي مذهل بكافة المواصفات ويدل على قدرات استخباراتية وتكنولوجية بمستوى عال جدا. وإسرائيل لم تتحمل مسؤولية ذلك لكن حزب الله يتهمها ويتعهد برد شديد جدا، ولأسفي البالغ فإنه في هذا الحدث التكتيكي لا يوجد تغيير للواقع الإستراتيجي الخطير الذي نتواجد فيه".

وقال بريك إنه التقى مع نتنياهو ست مرات، خلال الحرب، وأن "دوافع نتنياهو ليست عقلانية، وإنما انطلاقا من رغبته بالبقاء بكل ثمن. وهو مستمر في الحرب التي ليس بمقدور إسرائيل الانتصار فيها على العالم العربي. والإرهاب بدأ يسيطر على الأردن بدعم إيران وحزب الله".

وأضاف أنه "تعين على نتنياهو أن يتخذ القرار بوقف القتال غير المجدي والذي نخسر فيه مقابل حماس وألا يقرر القتال مقابل العالم العربي كله. وإسرائيل لا يمكنها الصمود لفترة طويلة من دون العالم الغربي المتنور والذي يبتعد عنا".