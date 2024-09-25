إصابة إسرائيليين بصاروخ أُطلق من لبنان

أصيب مستوطنان إسرائيليان أحدهما بجروح خطيرة، الأربعاء، إثر سقوط صاروخ أُطلق من لبنان في مستوطنة ساعر بمنطقة الجليل الغربي.

وقالت "نجمة داود الحمراء" عبر منصة إكس: "يقدم المسعفون العلاج الطبي ويخلون جريحين أصيبا بشظايا إلى المركز الطبي الجليل في (مدينة) نهاريا".

وتابعت: "الجريحان هما رجل يبلغ من العمر 35 عاما في حالة خطيرة، وآخر 52 عاما إصابته متوسطة".

وحسب هيئة البث الإسرائيلية سقط الصاروخ في مستوطنة ساعر في منطقة الجليل الغربي.

وذكرت القناة "12" العبرية تم رصد إطلاق 30 صاروخا من لبنان على الجليل الغربي ووسط الجليل في ساعات ما بعد الظهر، ودوت صفارات الإنذار في نهاريا وبلدات عديدة.

المصدر / فلسطين أون لاين