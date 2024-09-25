استشهاد مصور قناة "المنار" بغارة جنوب لبنان

استشهد مصور قناة "المنار" اللبنانية التابعة لـ"حزب الله" كامل كركي، الأربعاء، إثر غارة إسرائيلية على جنوب لبنان.

ونعت القناة عبر حسابها على منصة "إكس"، "المصور كامل كركي إثر غارة صهيونية على الجنوب".

وتابعت أن "كركي عمل في قناة المنار لأكثر من 25 عاما كانت حافلة بالعطاء والتضحية، وهو من بلدة القنطرة الجنوبية".

يأتي ذلك في اليوم الثالث من العدوان الإسرائيلي "الأعنف والأوسع والأكثر كثافة" على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل قرابة عام.

اعتداءات مستمرة ضد المدنيين

وفي السياق أدانت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، في بيان، نشرته الوكالة الوطنية للإعلام "استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين في المناطق اللبنانية كافة، واتساع مجازرها ذات الطابع الإبادي، حاصدة المزيد من الأبرياء".

وأضاف البيان "لم توفر هذه المجازر الصحافيين والمصورين وكان آخرها ارتقاء المصور في قناة المنار كامل كركي الذي قضى بالقصف الصهيوني في بلدته القنطرة".

وأمس قتل الصحفي في "الميادين أونلاين" هادي السيد، إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزله في جنوب لبنان، وبذلك ترتفع حصيلة القتلى من الصحفيين إلى اثنين منذ بدء العدوان على لبنان.

المصدر / فلسطين أون لاين