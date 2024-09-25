ما دلالات استهداف حزب الله لمقرّ الموساد في تل أبيب؟

غزة- بيروت / علي البطة

"بيروت بتل أبيب" هكذا تبدو رسائل النار من حزب الله مع استمرار جنون العدوان "الإسرائيلي" المتصاعد في لبنان لليوم الثالث؛ ليعيد قواعد الاشتباك إلى أصولها فالنار بالنار والتهجير بالتهجير.

وأعلن حزب الله، صباح اليوم الأربعاء، استهداف مقر قيادة الموساد في ضواحي "تل أبيب" بصاروخ باليستي من نوع "قادر 1″، مؤكدًا أن مقر قيادة الموساد المستهدف "مسؤول عن اغتيال القادة وتفجير أجهزة الاتصال".

وأقر الاحتلال بوصول الصاروخ ومحاولة اعتراضه في حدث يسجل لأول مرة باستهداف من لبنان منذ الحرب العدوانية.

ويؤكد اللواء اللبناني أشرف قزح أن العدوان الإسرائيلي في الأيام الأخيرة على لبنان والذي أدى لمئات الشهداء وآلاف الإصابات لا يمكن ألا يكون له رد مناسب من حزب الله، وقصف تل أبيب اليوم يأتي في اطار رد الحزب على الجنون الاسرائيلي.

وشنت إسرائيل ما لا يقل عن 6 هجمات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت كلها نفذت خلالها عمليات اغتيال أو محاولات اغتيال، كان آخرها أمس الثلاثاء اغتيال القائد البارز في حزب الله إبراهيم محمد قبيسي "الحاج أبو موسى".

ويرى قزح في تصريحه لـ"فلسطين أون لاين" أن وصول الصواريخ إلى تل أبيب أمر كبير ومهم ويغير قواعد الاشتباك من حزب الله الذي طور الرد من حيث المدى ونوعية الصواريخ.

وكان حزب الله يحافظ على قواعد اشتباك في نطاق عدة كيلومترات شمال فلسطين المحتلة في إطار إسناده للمقاومة في قطاع غزة، غير أن اتساع دائرة العدوان على لبنان منذ 3 أيام وتكثيف الاغتيالات في الضاحية الجنوبية دفعه لتغيير قواعد الاشتباك، وفق الخبراء.

وتوقع قزح أن يوسع حزب الله للمدى المستهدف داخل الكيان حال ستهدف الاحتلال المناطق اللبنانية بقصف عشوائي وحشي، لا يمكن للحزب ان يسكت عليه، وهذا ما سيدفعه لتوسيع مدى ضرباته للوصول لأماكن أبعد داخل الكيان باستخدام أسلحة متطورة أيضا.

ووفق الخبير اللبناني فإن جيش الاحتلال لا يلتزم قواعد اشتباك ولا قواعد اللعبة وحال اتجه الجنون الاسرائيلي إلى مزيد من التصعيد في لبنان يتوقع أن يذهب الحزب لاستخدام أسلحة جديدة وضرب مناطق أبعد من تل أبيب.

وأضاف: رغم قصف الاحتلال الهمجي للمدنيين في لبنان وتدمير المباني السكنية على السكان لكن حزب الله ملتزم بضرب أهداف عسكرية للاحتلال.

وقصف الاحتلال منازل سكنية على رؤوس ساكنيها ومسشتفيات وسيارات إسعاف وقتل 558 شخصا وأصاب 1835، حتى ظهر أمس وفق وزارة الصحة اللبنانية.

ومع تدحرج كرة النار، تبدو أفق التحركات لوقف التصعيد بعيدة، فهناك -حسب قزح- تحرك فرنسي لا يعول عليه، متوقعا أن يتحرك موفد الرئيس الاميركي قريبا لمحاولة اقناع حزب الله من خلال الرئيس نبيه بري بتنفيذ القرار ١٧٠١ مع بعض التعديلات لمحاولة وقف الحرب.

ضربة نوعية

من جهته، يؤكد اللواء المتقاعد واصف عريقات أن ضرب حزب الله تل ابيب رد على ادعاء جيش الاحتلال الاسرائيلي بقضائه على ترسانة صواريخ حزب الله هذا من جانب، ومن جانب آخر حزب الله يؤكد أنه كما لدى جيش الاحتلال وأجهزة الامن الاسرائيلية قدرات استخباراتية وعسكرية فإن لدى الحزب قدرات مهمة تمكنه من الوصول لأهداف حساسة مثل استهداف مقر قيادة الموساد في ضربة نوعية.

وأشار عريقات لـ"فلسطين أون لاين" أن نتنياهو يريد جر حزب الله لحرب شاملة، والاخير يدرك ما يخطط له نتنياهو لذلك لم يستجب له حتى الان وهو يقوم بتنفيذ هجمات ضمن حسابات الحزب.

وقال عريقات: يمكن ان تنطلق الحرب الشاملة في حال وقوع خسائر بشرية كبيرة لدى أحد الجانبين او كليهما.

ونبه إلى ان الموقف الاميركي مماثل لموقف نتنياهو في لبنان وغزة الاختلاف على التوقيتات فقط، فواشنطن لا تريد لإسرائيل ان تهزم وتريدها متفوقة في المنطقة.

وشدد على أن التفوق لا يتحقق لإسرائيل رغم حجم الدمار، فقد دمر جيش الاحتلال غزة وارتكب إبادة جماعية لكنه على الصعيد العسكري لم يتحقق أي من اهداف الحرب التي أعلنها نتنياهو منذ اليوم الاول.

وقال: هناك خلافات بين المستويين السياسي والعسكري على مصير اليوم التالي لوقف العدوان على غزة، لافتا الى عدم وجود خطة لدى نتنياهو أو القيادة العسكرية لمستقبل غزة وهم لا يريدوا تحمل كلفة الاحتلال لغزة واستنزاف الجيش.