فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

عملية مشتركة للقسام وسرايا القدس في نتساريم

إصابة مباشرة لمبنى في صفد شمال (إسرائيل) بصاروخ لحزب الله

خبير قانوني: حرب غزة أثبتتْ فشل المنظومة الأممية والحقوقية أمام المصالح الدّولية

المكتب الحكومي: الاحتلال يمتهن كرامةَ شهدائنا ويُصرُّ على إخفاء بياناتهم وتفاصيلهم

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 41,495 شهيدًا

الصّحة بغزّة ترفض استلام جثامين شهداء متحلّلة من "إسرائيل".. ما السّبب؟

إطلاق صاروخ "الأرقب" و3 مسيرات من العراق تجاه (إسرائيل)

بينهم أمٌ وأطفالها.. 52 شهيدًا في غارات متفرقة على قطاع غزة منذ فجر اليوم

حزبُ الله يستخدم صاروخ "قدر" للمرّة الأولى.. ما هي مواصفاته؟

حرب "الإبادة الجماعيّة" على غزّة تدخل يومها الـ 355 تواليًا

عملية مشتركة للقسام وسرايا القدس في نتساريم

25 سبتمبر 2024 . الساعة 13:27 بتوقيت القدس
...
أرشيفية

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنها قصفت مع سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، موقعًا هندسيًا في شمال "نتساريم" بقذائف هاون من العيار الثقيل.

ومحور "نتساريم" تم احتلاله والتمركز فيه من قبل جيش الاحتلال، ليفصل مدينة غزة وشمالها عن المنطقة الوسطى وجنوب قطاع غزة.

سُمي على اسم مستوطنة كانت قائمة قبل 2005 في مكانه، وأطلق عليه مفرق الشهداء لكثرة الشهداء الذين ارتقوا فيه خلال الأيام الأولى من انتفاضة الأقصى، بينهم الطفل محمد الدرة، وسائق الإسعاف بسام البلبيسي.

ويخوض الجناحان العسكريان عمليات مشتركة عدة في إطار مقاومة الاحتلال والتصدي لآلياته وأماكن تمركزه في قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر الماضي.

 

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
#كتائب القسام #سرايا القدس #نتساريم #عملية مشتركة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة