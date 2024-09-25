عملية مشتركة للقسام وسرايا القدس في نتساريم

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنها قصفت مع سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، موقعًا هندسيًا في شمال "نتساريم" بقذائف هاون من العيار الثقيل.

ومحور "نتساريم" تم احتلاله والتمركز فيه من قبل جيش الاحتلال، ليفصل مدينة غزة وشمالها عن المنطقة الوسطى وجنوب قطاع غزة.

سُمي على اسم مستوطنة كانت قائمة قبل 2005 في مكانه، وأطلق عليه مفرق الشهداء لكثرة الشهداء الذين ارتقوا فيه خلال الأيام الأولى من انتفاضة الأقصى، بينهم الطفل محمد الدرة، وسائق الإسعاف بسام البلبيسي.

ويخوض الجناحان العسكريان عمليات مشتركة عدة في إطار مقاومة الاحتلال والتصدي لآلياته وأماكن تمركزه في قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين