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إصابة مباشرة لمبنى في صفد شمال (إسرائيل) بصاروخ لحزب الله

25 سبتمبر 2024 . الساعة 13:09 بتوقيت القدس
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محيط المبنى الذي أصيببصاروخ من حزب الله

أعلنت سلطات الاحتلال، إصابة مبنى في مدينة صفد شمال (إسرائيل) بشكل مباشر بصاروخ لحزب الله اللبناني.

وفي السياق ذاته، رصدت قناة كان العبرية، صباح الإثنين، إطلاق 40 صاروخا نحو مدينة صفد المحتلة في اليوم الثالث من العدوان الإسرائيلي على لبنان.

ودوت صفارات الإنذار بصورة متكررة في العديد من المستوطنات القريبة من الحدود اللبنانية مع استمرار إطلاق الصواريخ من لبنان.

وأوعزت سلطات الاحتلال لسكان صفد من المستوطنين بالبقاء قرب الملاجئ.

يأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد غير المسبوق على الجبهة اللبنانية وفي اليوم الثالث من العدوان الإسرائيلي "الأعنف والأوسع والأكثر كثافة" على لبنان، منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل قرابة عام.

ويدك حزب الله اللبناني مدن وبلدات إسرائيلية بمئات الصواريخ في إطار ردوده على جرائم الاحتلال على الشعب اللبناني والفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#صفد #إطلاق صواريخ #صواريخ حزب الله

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