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إطلاق صاروخ "الأرقب" و3 مسيرات من العراق تجاه (إسرائيل)

25 سبتمبر 2024 . الساعة 11:34 بتوقيت القدس
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فصائل عراقية تطلق مسيرات وصاروخ الأرقب تجاه (إسرائيل)

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، رصد "الجيش" 3 مسيرات أُطلقت من العراق تجاه المدن الفلسطينية المحتلة الليلة الماضية.

وأكدت الإذاعة أن جماعات مسلحة عراقية من يقف وراء إطلاق هذه المسيرات.

وفي السياق أعلن فصيل عراقي مسلح شن هجومين على شمال وجنوب (إسرائيل)، وذلك على ضوء التصعيد والهجمات التي تشنها (تل أبيب) على لبنان وغزة.

صاروخ الأرقب

وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان فجر الأربعاء، إنها هاجمت ما وصفته بالهدف الحيوي شمال فلسطين المحتلة بصاروخ "الأرقب".

وقبلها بساعة أعلن الفصيل المسلح ذاته مهاجمة هدف آخر قرب غور الأردن بالطيران المسير.

وذكر أن الهجوم جاء "نصرة لأهلنا في فلسطين وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين".

المصدر / فلسطين أون لاين 
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