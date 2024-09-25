عقب صواريخ حزب الله.. ارتفاع "غير مسبوق" بعدد المستوطنين المُصابين بصدمات نفسيّة!

كشفت القناة الـ14 العبرية، ارتفاعًا نسبته 30% في توجّه مستوطني الشّمال لطلب المساعدة النفسية بسبب حالات الهلع بعد اشتداد القصف من حزب الله.

وقالت جمعية "إسرائيلية"، إن الزيادة المسجلة في طلبات الدعم النفسي التي تتلقاها من سكان الشمال جرت خلال يومين.

وأعلنت القناة السابعة، أمس الثلاثاء، أن 9 مستوطنين أُصيبوا بالهلع نتيجة الرشقات الصاروخية التي أطلقها حزب الله.

ويوم الأحد، كشفت هيئة البث العبرية، أن عدد المصابين بصدمات نفسية، ارتفع بصورة هائلة، عقب التصعيد الأخير مع حزب الله، وإطلاق صواريخ من لبنان، وصلت إلى مناطق في حيفا.

وقالت الهيئة، إن "عدد المستوطنين المصابين بصدمات نفسية، بلغ 225 بالمئة، عقب التصعيد الجاري مع حزب الله".

وأوضحت وسائل الإعلام العبري، أن مئات الآلاف من المستوطنين في شمال فلسطين المحتلة، يعيشون واقعًا جديدًا مع اتساع نطاق القصف المتبادل بين الاحتلال وحزب الله.

وقال مسؤول "إإسرائيلي" إن المستشفيات استقبلت منذ صباح أمس 20 مصابًا تتراوح إصاباتهم بين جروح طفيفة ومتوسطة.

وقالت القناة الـ12 العبرية إن الإصابات وقعت في المنازل القريبة من بلدة طمرة في الجليل، وإن صاروخًا سقط على طريق كانت مزدحمة بالسيارات.

وأشارت القناة نفسها إلى اندلاع عدة حرائق في مناطق مفتوحة شمالي فلسطين المحتلة، بعد سقوط صواريخ بمناطق "هعماكيم" و"يوكنعام" و"عسفيا" ودالية الكرمل.

تأتي هذه التطورات في اليوم الثالث من العدوان "الإسرائيلي" الأعنف والأوسع والأكثر كثافة على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتشن قوات الاحتلال منذ فجر الاثنين، موجات من الغارات الجوية المكثفة في عملية أطلقت عليها اسم "سهم الشمال"، مستهدفة مناطق جنوب وشرق لبنان، مخلفة حتى الآن أكثر من 558 شهيدا بالإضافة إلى 1835 مصابا. وواصلت المقاومة عملياتها الصاروخية وبالطائرات المسيَرة على القواعد والمواقع العسكرية لجيش الاحتلال.