حزب الله يزفّ قائدًا جديدًا على طريق القدس.. من هو إبراهيم قبيسي؟

بيروت/ فلسطين أون لاين

نعى حزب الله، القائد إبراهيم محمد قبيسي "الحاج أبو موسى"، الذي اغتيل بغارة "إسرائيلية" أمس الثلاثاء على ضاحية بيروت الجنوبية.

وقال الحزب في بيان إنّ "القائد إبراهيم محمد قبيسي" الملقب "الحاج أبو موسى"، وهو من مواليد 1962، "ارتقى شهيدا على طريق القدس".

وارتقى 6 شداء وأصيب 15 آخرين في غارة نفذها طيران الاحتلال الحربي أمس الثلاثاء على منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت.

من هو القائد في حزب الله إبراهيم قبيسي؟

الشهيد "قبيسي" يُلقّب بـالحاج "أبو موسى"، من ومواليد عام 1962 من بلدة زبدين في جنوب لبنان، انضم إلى الحزب في بدايات انطلاقته عقب الاجتياح "الإسرائيلي" للبنان في 1982.

وتولّى عدة مسؤوليات في الجسم التنظيمي للجهاز العسكري لحزب الله، وخضع لعدة دورات قيادية عليا خلال هذه الفترة.

وأشرف على عدة عمليات ضد قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خلال فترة احتلال الجنوب، وقاد محور الإقليم في الفترة بين 1998 و2000.

كما تولّى مسؤولية وحدة بدر العسكرية المسؤولة عن المنطقة شمال نهر الليطاني بين 2001 و2018، وقاد عدة تشكيلات صاروخية داخل حزب الله.