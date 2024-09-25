ارتقاء شهيد برصاص الاحتلال في الخليل

الخليل/ فلسطين أون لاين

ارتقى شاب فلسطيني وأصيب 3 آخرين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الفوار بمدينة الخليل جنوب الضّفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) -فجر اليوم الأربعاء- بأن الشاب يحيى دانيال عوض (29 عامًا) استُشهد متأثرا بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال في الصدر خلال اقتحامها مخيم الفوار الثلاثاء.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وداهمت عدة منازل، وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت صوب المواطنين.

وأدى ذلك إلى إصابة 4 شبان بالرصاص الحي، بينهم عوض الذي أصيب بجروح خطيرة في الصدر، والآخرون أصيبوا بجروح متوسطة إلى طفيفة في القدم والكتف والظهر.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى يطا الحكومي، قبل أن يُعلن الأطباء في وقت لاحق عن وفاة عوض متأثرا بإصابته الحرجة.

وأعلنت الفصائل إضرابًا شاملًا في مخيم الفوار جنوب الخليل حدادًا على روح الشهيد يحيى دانيال عوض الذي ارتقى برصاص الاحتلال فجر اليوم.