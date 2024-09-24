فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قدراتٌ عسكرية "غير مسبوقة" كشف عنها حزبُ الله منذ السّابع من أكتوبر.. كيف فسّرها الإعلام العبري؟

كاتب "إسرائيلي": قيادة نتنياهو أدت إلى تآكل أمن "إسرائيل" وتعميق الانقسامات الداخلية

قراءة عسكرية: المواجهة بين حزب الله و"إسرائيل" اتّخذت منحنىً خطيرًا وهذه أبرز ملامحها

باحثون أجانب: عدد الشّهداء في غزة يتجاوز التّقديرات الرّسمية

كاتب فلسطيني: صمود الشّعب الفلسطيني يمثّل العقبة الكبرى أمام تحقيق أهداف الاحتلال

"تحت حراسة مُشدّدة" 48 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ السّابع من أكتوبر

الصّحة بغزّة: 12 شهيدًا و43 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

اشتباكات مُسلّحة في الضّفة الغربية وحملة اعتقالات في نابلس وجنين

الاحتلال يغتال القائد القسّامي حسين النّادر في لبنان

خبير سياسي لـ"فلسطين أون لاين": تهوُّر نتنياهو يقود المنطقةَ لحرب شاملة

الصّحة بغزّة: 12 شهيدًا و43 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

24 سبتمبر 2024 . الساعة 12:19 بتوقيت القدس
...
غزة - فلسطين أون لاين

أصدرتْ وزارة الصحة بغزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر لليوم الـ 354 على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصّحة، إن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 12 شهيدًا و43 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 41,467 شهيدًا و95,921 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة