قراءة عسكرية: المواجهة بين حزب الله و"إسرائيل" اتّخذت منحنىً خطيرًا وهذه أبرز ملامحها

أكد خبيران عسكريان، أن المواجهة بين "إسرائيل" وحزب الله اتخذت منحى بالغ الخطورة، عقب استهداف الاحتلال مناطق ومنشآت مدنية وارتقاء مئات الشهداء في يوم واحد.

وقال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري، إن "إسرائيل" بدأت تحولًا خطيرًا بعد استهدافها قرى وبلدات جنوب لبنان لضرب الحاضنة الشعبية لحزب الله وتقويض قدراته العسكرية في نفس الوقت.

وأشار إلى أن استهداف بيروت يجعل حزب الله ملزمًا بالرد بطريقة مناسبة، لافتًا إلى أن "إسرائيل" حوّلت تصريحاتها من الحديث عن مواصلة القصف الجوي إلى احتمال الدخول البري في جنوب لبنان.

ومن جانبه، أوضح الخبير العسكري العميد إلياس حنا، أن "إسرائيل" اتّخذت منحى خطيرا بغاراتها منذ أمس الإثنين، جعلت حزب الله ملزمًا بتطبيق قاعدة تل أبيب مقابل بيروت.

ورجّح حنا أن يكون استهداف بيروت عملًا نوعيًا وليس قصفًا عشوائيًا، مشيرا إلى أنه سبق واستهدفت الضاحية الجنوبية في عمليات الاغتيال التي طالت القيادي العسكري فؤاد شكر والقيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صالح العاروري.

وقال، إن الرد على قصف بيروت اليوم يتوقف على طبيعة الضربة.

وأشار حنا، إلى أن "إسرائيل" انتقلت من ضرب الهرمل حيث العمق الإستراتيجي لحزب الله إلى بيروت حيث تمركز القيادات، واصفًا هذا التطور بالخطير.

وواصل الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء، قصفه الواسع على عدة مناطق متفرقة في لبنان، مخلفًا عددًا من الشهداء والجرحى، ومستهدفًا المنازل والمباني السكنية ومحيط المستشفيات والمدارس.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان لها، ارتقاء 492 شهيدًا وإصابة 1645 آخرين"، بينهم نساء وأطفال ومسعفون، جراء الغارات "الإسرائيلية" على جنوب وشرق لبنان منذ صباح الاثنين.

ومن جانبه، أعلن وزير التربية اللبناني عباس الحلبي تعطيل المدارس والجامعات اليوم الثلاثاء في جميع أنحاء البلاد. وقررت السلطات فتح المؤسسات التعليمية لإيواء النازحين جراء أعنف قصف "إسرائيلي" على لبنان منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

