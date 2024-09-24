اشتباكات مُسلّحة في الضّفة الغربية وحملة اعتقالات في نابلس وجنين

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات واعتقالات وساعة في مدن وقرى الضفة الغربية، تخلّلها اشتباكات ومواجهات عنيفة.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة مادما جنوبي المدينة، وشنّت حملة مداهمات وتفتيش لمنازل المواطنين واعتقلت 7 مواطنين.

و قالت كتاب شهداء الأقصى، إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع القوات المقتحمة لمخيم عسكر الجديد شرقي مدينة نابلس، بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة.

في رام الله، داهمت قوات الاحتلال منزل صالح عنكوش في قرية دير أبو مشعل، واعتقلت أبناءه الستة: حسن صالح (39 عامًا)، أحمد صالح (44 عامًا)، صادق صالح (48 عامًا) محمد صالح (34 عامًا)، شرحبيل صالح (28 عامًا) ويوسف صالح (23 عامًا).

في طوباس، اندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في بلدة طمون جنوبي طوباس.

في جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غرب جنين، واعتقلت عددًا من الشبان، عُرف منهم: أحمد محمد خالد العبادي، ومجد ديباش، وعلي بعجاوي.

كما اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال في بلدة اليامون، حيث فجرت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– عبوة ناسفة في آليات الاحتلال.