"ارتفاع أعداد الشّهداء والجرحى".. الاحتلال يُواصل عدوانه وقصفه الواسع على لبنان

بيروت/ فلسطين أون لاين

واصل الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء، قصفه الواسع على عدة مناطق متفرقة في لبنان، مخلفًا عددًا من الشهداء والجرحى، ومستهدفًا المنازل والمباني السكنية ومحيط المستشفيات والمدارس.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان لها، ارتقاء 492 شهيدًا وإصابة 1645 آخرين"، بينهم نساء وأطفال ومسعفون، جراء الغارات "الإسرائيلية" على جنوب وشرق لبنان منذ صباح الاثنين.

ومن جانبه، أعلن وزير التربية اللبناني عباس الحلبي تعطيل المدارس والجامعات اليوم الثلاثاء في جميع أنحاء البلاد. وقررت السلطات فتح المؤسسات التعليمية لإيواء النازحين جراء أعنف قصف "إسرائيلي" على لبنان منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن 10 شهداء ارتقوا صباح اليوم في غارة جوية "إسرائيلية" استهدفت منطقة شعت في البقاع.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية بثلاث غارات مناطق في قضاء بعلبك وغارة على منطقة جل البحر في قضاء صور جنوبي لبنان.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات على النبي شيت وبوداي ومفترق شعت والهرمل في البقاع.

تأتي هذه التطورات بعد تصعيد عسكري غير مسبوق بين "حزب الله" وجيش الاحتلال، حيث تعتبر الغارات الصهيونية هي الأعنف منذ اندلاع المواجهات مع "حزب الله" في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

واستهدفت الغارات في بعضها منازل ومبان وموقعا قرب المستشفى الإيطالي بمدينة صور ومنزلا بقرية جبال البطم، وسيارة إسعاف ببلدة حاريص وأخرى شُنت على جرود الهرمل في بلعبك شرقي لبنان.