"بصواريخ فادي".. حزبُ الله يواصل اسْتهداف مستوطنات الاحتلال وصفارات الإنذار في حيفا والنّاصرة

بيروت/ فلسطين أون لاين

أعلن حزب الله، فجر اليوم الثلاثاء، ​تنفيذ ست عمليات استهدفت مواقع "إسرائيلية" مختلفة، باستخدام صواريخ فادي 1 وفادي 2.

وقال حزب الله في بلاغ عسكري، إنه "قصف ثلاث مرات متتالية مطار مجدو العسكري غرب مدينة العفولة شمال فلسطين المحتلة بصواريخ "فادي1″ و"فادي 2″، وذلك "إسنادًا لغزة ودفاعًا عن لبنان وشعبه".

وأكد الحزب أنه قصف بصواريخ فادي 2 قاعدة ومطار "رامات دافيد" جنوب شرق حيفا، وهي القاعدة الأكبر في المنطقة الشمالية وواحدة من 3 قواعد جوية رئيسية في فلسطين المحتلة، وتحتل موقعًا إستراتيجيًا بالقرب من خطوط المواجهة "الإسرائيلية" مع لبنان وسوريا والضفّة الغربية.

وقال الحزب إنه قصف قاعدة عاموس بصواريخ "فادي 1″، ومصنع المواد المتفجرة بمنطقة زخرون التي تبعد عن الحدود 60 كيلومترا بصواريخ "فادي 2″.

وقال جيش الاحتلال في بيانٍ له، إنه رصد إطلاق 20 صاروخًا من لبنان خلال ساعات الصباح، فيما دوّت صفارات الإنذار صباح اليوم في جميع مستوطنات الجليل الغربي، الجليل الأسفل، الجليل الأعلى، حيفا، كريات بياليك، كريات آت، شفا عمرو، طمرة، العفولة، الناصرة، نهاريا، الرينة، وكفر كنا.