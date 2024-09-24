غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزّة يومها الـ 354 على التوالي، مُرتكبًا أبشع المجازر ضدّ العائلات ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 41,467 شهيدًا و95,921 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية خلال السّاعات الماصية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره، وارتكابه مجازر مروّعة ضدّ المواطنين في كافة مناطق قطاع غزة.

في مدينة غزّة وشمال القطاع، : قصفت مدفعية الاحتلال بشكل متواصل منطقة الشيماء شمالي بلدة بيت لاهيا شمال غربي قطاع غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال محيط مربع أبو شريعة بحي الصبرة جنوب مدينة غزة، وأطلقت طائرة مروحية النار اتجاه المناطق الجنوبية لمدينة غزة.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية قذائفها بشكل متقطع جنوب غرب مدينة غزة

في المحافظة الوسطى، ارتقى 4 شهداء وأُصيب آخرون جراء قصف الاحتلال مركبة إسعاف وعدد من الأهالي أثناء توجههم لموقع القصف في منزل عائلة "أبو الريش" في المخيم الجديد بالنصيرات.

وأعلنت مستشفى العودة بالنصيرات، وصول الإصابات تباعًا إلى المستشفى جراء قصف الاحتلال في منطقة المخيم الجديد، كما واصلت طائرة مسيرة صهيونية إطلاق قنابل محيط القصف الأخير على المخيم.

وأُصيب عدد من المواطنين جرّاء قصف الاحتلال شمالي مسجد حسن البنا غربي مخيم النصيرات.

وارتقى شهيدان وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال سيارة مدنية بمحيط مطاحن السلام شرقي مدينة دير البلح.

كما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بشكل مكثف على مناطق شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وواصلت قوات الاحتلال عملية نسف مباني سكنية في منطقتي الزهراء والمغراقة وسط قطاع غزة.

في خان يونس، أفاد الدفاع المدني بارتقاء 7 شهداء وإصابة آخرين نتيجة قصف الاحتلال منزلين لعائلتي "أبو حرب" بقيزان النجار و"أبو جربوع" في منطقة التحلية بمدينة خانيونس.

في رفح، ارتقى الشهيدان يوسف جمال ماضي ومحمد أيمن ماضي في قصف صهيوني استهدفهما في شارع صدام حسين بحي الجنينة بمدينة رفح.

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق شمال غرب مدينة رفح.

يتبع..