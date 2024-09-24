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آخر التّطورات.. حرب "الإبادة الجماعية" على غزّة تدخل يومها الـ 354 تواليًا

24 سبتمبر 2024 . الساعة 08:16 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزّة يومها الـ 354 على التوالي، مُرتكبًا أبشع المجازر ضدّ العائلات ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصّحة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي"على قطاع غزة إلى 41 ألفًا و455 شهيدا، بالإضافة لـ 95 ألفًا و878 مصابًا بجروح متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية خلال السّاعات الماصية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره، وارتكابه مجازر مروّعة ضدّ المواطنين في كافة مناطق قطاع غزة.

في مدينة غزّة وشمال القطاع، استهدفت مدفعية الاحتلال  محيط مربع أبو شريعة بحي الصبرة جنوب مدينة غزة، وأطلقت طائرة مروحية النار اتجاه المناطق الجنوبية لمدينة غزة.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية قذائفها بشكل متقطع جنوب غرب مدينة غزة

في المحافظة الوسطى، ارتقى شهيدان وأصيب آخرون،  في قصف طائرات الاحتلال سيارة مدنية بمحيط مطاحن السلام شرقي مدينة دير البلح.

كما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بشكل مكثف على مناطق شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وواصلت قوات الاحتلال عملية نسف مباني سكنية في منطقتي الزهراء والمغراقة وسط قطاع غزة.

في خان يونس، أفاد الدفاع المدني بارتقاء 7 شهداء وإصابة آخرين نتيجة قصف الاحتلال منزلين  لعائلتي "أبو حرب" بقيزان النجار و"أبو جربوع" في منطقة التحلية بمدينة خانيونس.

في رفح، قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شمال غرب مدينة رفح.

يتبع..

 

 

#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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