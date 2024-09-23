غزَّة... طواقم الإنقاذ تواصل محاولاتها الوصول للمفقودين تحت أنقاض عمارة سكنيَّة انهارت

غزة/ فلسطين أون لاين

أكّدت طواقم الإنقاذ تواصل محاولاتها الوصول للمفقودين تحت أنقاض عمارة سكنية انهارت عليهم في منطقة الشيخ رضوان ومناشدات لأصحاب البواقر والمعدات الثقيلة التوجه للمساعدة

وأوضح الدفاع المدني، في بيانٍ صحافي، أن العمارة السكنية تقع في محيط بركة الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، وتتكون من 6 طوابق.

وبيّن، أن العمارة قد تعرضت لتصدع وأضرار بليغة بفعل القصف الإسرائيلي الذي استهدفها و عدد من المنازل المجاورة خلال الشهور الماضية.

ولجأت إلى هذه العمارة 4 عائلات لتجد لها مأوى مؤقتا بعد أن نزحت من مناطق متعددة بسبب التوغلات الإسرائيلية، واحتضنت ما بين 20 إلى 25 شخصا من عائلات: أبو العمرين وأبو العوف والنفار والشوا.

وهرعت طواقم الإنقاذ إلى مكان الحدث لحظة الإبلاغ عن انهيار العمارة وباشرت العمل بالأدوات والمعدات المتوفرة، وتمكنت من إنقاذ 7 أشخاص وانتشلت شهيدين، بينما ما يزال نحو 13- 16شخصا مفقودين تحت الأنقاض.

وأشار الدفاع المدني إلى تواصل طواقم الإنقاذ عمليات البحث، واستطاعت الاتصال بشخص على قيد الحياة محتجز تحت الانقاض، وتحاول جاهدة الوصول إليه بالإمكانات المتاحة.

وشدد على، أن الحدث كبير ويحتاج إلى معدات إنقاذ ثقيلة مثل البواقر والكباشات نظرا لانهيار كافة الطوابق الستة.

وناشد الدفاع المدني، أصحاب البواقر والمعدات الثقيلة التوجه بسرعة إلى مكان العمارة للمساعدة في إنقاذ ما يمكن انقاذه من تحت الأنقاض.