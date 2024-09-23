منذ الصباح.. 100 شهيد و400 مصاب بغارات إسرائيلية على لبنان

استشهد 100 شخص وأصيب أكثر من 400 آخرين بينهم أطفال ونساء ومسعفون الاثنين، جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة وغير المسبوقة على بلدات وقرى جنوب وشرق لبنان، وفق حصيلة جديدة أعلنتها وزارة الصحة.

وصدر عن مركز عمليات الطوارئ بالوزارة في بيان أن "غارات العدو الإسرائيلي المتمادية على البلدات والقرى الجنوبية أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 100 شخص وإصابة أكثر من 400 جريح"، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

وأوضح البيان أن "من بين الشهداء والجرحى أطفال ونساء ومسعفون".

الغارات الأعنف

تأتي هذه التطورات بعد تصعيد عسكري غير مسبوق بين "حزب الله" وجيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ نفذ الأخير منذ الصباح أكثر من 350 غارة على مناطق متفرقة جنوب وشرق لبنان، هي الأعنف منذ اندلاع المواجهات مع "حزب الله" في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

واستهدفت الغارات في بعضها منازل ومبان وموقعا قرب المستشفى الإيطالي بمدينة صور ومنزلا بقرية جبال البطم، وسيارة إسعاف ببلدة حاريص وأخرى شُنت على جرود الهرمل في بلعبك (شرق) أدت لاستشهاد شخص وإصابة 6 في الصباح.

وكان المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هاغاري ألمح، في مؤتمر صحفي، إلى احتمال استهداف عشرات القرى اللبنانية بعمق 80 كيلومترا من الحدود.

المصدر / فلسطين أون لاين