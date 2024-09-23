فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 41 ألفا و455 شهيدًا

جيش الاحتلال يهدم منزلين في الضفة بدعوى "البناء دون ترخيص"

منذ الصباح.. 100 شهيد و400 مصاب بغارات إسرائيلية على لبنان

بـ"خيامٍ بالية" يواجه النّازحون قسوة شتاء غزة

جبهاتُ الإسناد العسكري والشّعبي .. واقع حقيقي شكلته "طوفان الأقصى"

الاحتلال يمدد تعليق العمل بالمؤسسات التعليمية في حيفا

النّائب علي فياض: المقاومة قادرة على الاستثمار استراتيجيًا وليس العدو فقط من دخل مرحلة جديدة

المكتب الحكومي يكشف تفاصيل مجازر الاحتلال بمدرستي إيواء في النّصيرات والشاطئ

الاحتلال يوجه رسائل إرهاب على هواتف اللبنانيين ويخترق موجات الراديو

"كمائن مُحكمَة واستهدافات دقيقة".. القسّام تدكُّ جنودَ الاحتلال وتوقعهم قتْلى وجرحى بمعارك رفح

منذ الصباح.. 100 شهيد و400 مصاب بغارات إسرائيلية على لبنان

23 سبتمبر 2024 . الساعة 15:51 بتوقيت القدس
...
غارة إسرائيلية داخل البلدات اللبنانية اليوم (تصوير: الأناضول)

استشهد 100 شخص وأصيب أكثر من 400 آخرين بينهم أطفال ونساء ومسعفون الاثنين، جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة وغير المسبوقة على بلدات وقرى جنوب وشرق لبنان، وفق حصيلة جديدة أعلنتها وزارة الصحة.

وصدر عن مركز عمليات الطوارئ بالوزارة في بيان أن "غارات العدو الإسرائيلي المتمادية على البلدات والقرى الجنوبية أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 100 شخص وإصابة أكثر من 400 جريح"، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

وأوضح البيان أن "من بين الشهداء والجرحى أطفال ونساء ومسعفون".

الغارات الأعنف

تأتي هذه التطورات بعد تصعيد عسكري غير مسبوق بين "حزب الله" وجيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ نفذ الأخير منذ الصباح أكثر من 350 غارة على مناطق متفرقة جنوب وشرق لبنان، هي الأعنف منذ اندلاع المواجهات مع "حزب الله" في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

واستهدفت الغارات في بعضها منازل ومبان وموقعا قرب المستشفى الإيطالي بمدينة صور ومنزلا بقرية جبال البطم، وسيارة إسعاف ببلدة حاريص وأخرى شُنت على جرود الهرمل في بلعبك (شرق) أدت لاستشهاد شخص وإصابة 6 في الصباح.

وكان المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هاغاري ألمح، في مؤتمر صحفي، إلى احتمال استهداف عشرات القرى اللبنانية بعمق 80 كيلومترا من الحدود.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#حزب الله #لبنان #قصف #شهداء #التصعيد في الشمال #غارات على لبنان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة