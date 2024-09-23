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بالصور جيش الاحتلال يهدم منزلين في الضفة بدعوى "البناء دون ترخيص"

23 سبتمبر 2024 . الساعة 15:26 بتوقيت القدس
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مشهد من هدم أحد المنازل اليوم (تصوير: الأناضول)

هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، منزلين جنوب الضفة الغربية المحتلة، بذريعة "البناء دون ترخيص".

وأفادت مصادر محلية بأن قوة لجيش الاحتلال اقتحمت بلدة إذنا وشرعت بهدم منزله بحجة "البناء دون ترخيص" في مناطق مصنفة "ج" حسب اتفاق أوسلو.

وأوضحت أن المنزل مكون من طابقين بمساحة 220 مترا مربعا، وأن عملية الهدم جاءت بشكل مفاجئ، حيث تم إخلاء المنزل وتفريغ محتوياته بمساعدة الجيران قبل هدمه.

قرية الجفتلك

وفي وقت سابق، هدمت جرافات إسرائيلية منزل المواطن مصطفى بني عودة في قرية الجفتلك بالأغوار الشمالية بذات الذريعة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات الهدم في الضفة الغربية.

وتمنع السلطات الإسرائيلية البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة "ج" دون تراخيص من شبه المستحيل الحصول عليها، حسبما يقول الفلسطينيون.

وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (رسمية)، هدمت إسرائيل 318 منشأة فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة خلال النصف الأول من عام 2024.

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المصدر / فلسطين أون لاين 
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