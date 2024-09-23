ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 41 ألفا و455 شهيدًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي والحرب على غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لـ 41 ألفا و455 شهيدًا و95 ألفا و878 مصابًا.

وقالت الوزارة في بيان لها، الاثنين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت ثلاث مجازر جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، أسفرت عن سقوط 24 شهيدًا و60 جريحًا، بينهم حالات حرجة.

وذكرت إلى أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعاني فرق الإسعاف والدفاع المدني من صعوبة في الوصول إليهم بسبب القصف المستمر.

وتواصل قوات الاحتلال ارتكاب الجرائم والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم الـ353 على التوالي، وسط مجازر جديدة واستهداف للمدنيين.

المصدر / فلسطين أون لاين