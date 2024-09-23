من نقطة جديدة.. الجيش الأوكراني يعلن توغله في الأراضي الروسية

قال الجيش الأوكراني، الاثنين، إن وحدات من لواء الهجوم الجوي 95، دخلت الأراضي الروسية من نقطة جديدة في منطقة كورسك.

وجاء في بيان صادر عن قيادة قوات الهجوم الجوي الأوكرانية، أن "هذه هي العملية الناجحة الثانية لعبور الحدود الروسية منذ بدء العملية في منطقة كورسك الروسية".

ونشرت قيادة قوات الهجوم الجوي الأوكرانية على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد من عملية الدخول والاشتباكات الأولى التي جرت في المنطقة الحدودية.

وفي 6 أغسطس/ آب الماضي، أطلقت القوات الأوكرانية عملية واسعة النطاق على كورسك الحدودية، أسفرت عن اندلاع اشتباكات عنيفة متواصلة مع الجيش الروسي.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.

المصدر / الأناضول