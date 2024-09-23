الاحتلال يمدد تعليق العمل بالمؤسسات التعليمية في حيفا

مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، تعليق العمل في المؤسسات التعليمية في مدينة حيفا، على إثر التصعيد العسكري في الجبهة الشمالية.

وكانت بلدية حيفا أعلنت أول أمس السبت إغلاق المؤسسات التعليمية التي لا يمكن الوصول إلى الملاجئ القريبة منها خلال دقيقة واحدة.

وفي السياق أعلنت قيادة ما تسمى الجبهة الداخلية في (إسرائيل)، أمس الأحد، أنها أمرت بإغلاق كل المدارس في مناطق شمال فلسطين المحتلة القريبة من الحدود مع لبنان، بعد إطلاق "حزب الله" دفعات من الصواريخ في وقت مبكر اليوم.

وأفادت "الجبهة الداخلية بأن المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى ستبقى مغلقة حتى الساعة السادسة مساء اليوم الاثنين وفق وكالة الصحافة الفرنسية، لتعلن عن تمديدها بعد ظهر اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين