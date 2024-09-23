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"تؤويان أكثر من 10,000 نازح"..

المكتب الحكومي يكشف تفاصيل مجازر الاحتلال بمدرستي إيواء في النّصيرات والشاطئ

23 سبتمبر 2024 . الساعة 12:01 بتوقيت القدس
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قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب مجزرتين وحشيتين بقصف مدرستين تؤويان أكثر من 10,000 نازح، وهما مدرستي (خالد بن الوليد وكفر قاسم) بمخيمي النصيرات والشاطئ.

وأعلن المكتب الحكومي في تصريح صحافي، اليوم الإثنين، أن المجزرتين خلّفتا 10 شهداء بينهم 5 أطفال ونساء،وعددًا من الإصابات التي وصلت إلى المستشفيات.

وأضاف "هاتان الجريمتان اللتان ارتكبهما الاحتلال تأتيان في إطار جريمة الإبادة الجماعية حيث بلغ عدد مراكز الإيواء التي قصفها الاحتلال 183 مركزاً للنزوح والإيواء، بينها 163 مدرسة تؤوي مئات آلاف النازحين، وقتل الاحتلال داخل هذه المراكز 1,133 شهيداً.

وأدان ارتكاب الاحتلال "الإسرائيلي" لهاتين المجزرتين وللمجازر المتواصلة ضد المدنيين بمراكز الإيواء، مُطالبًا كل دول العالم بإدانة هذه الجرائم المستمرة ضد المدنيين.

وحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن استمرار جريمة الإبادة الجماعية ومواصلة ارتكاب المجازر ضد المدنيين، ومسؤولية استهداف وقصف مراكز الإيواء والمدارس.

وطالب المكتب الحكومي المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية إلى الضغط على الاحتلال لوقف استهداف مراكز النزوح والإيواء، ووقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #جرائم الاحتلال في غزة #مدارس الإيواء #مدرسة كفر قاسم #مدرسة خالد بن الوليد

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