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الاحتلال يوجه رسائل إرهاب على هواتف اللبنانيين ويخترق موجات الراديو

23 سبتمبر 2024 . الساعة 11:47 بتوقيت القدس
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قصف للاحتلال جنوب لبنان (تصوير: الأناضول)

وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الإثنين، رسائل تهديد وإرهاب، على هواتف مواطنين لبنانيين وإذاعات محلية.

وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية فقد تلقى مواطنون في بيروت صباحا وعدة مناطق أخرى، رسائل هاتفية على الشبكة الثابتة مصدرها العدو الإسرائيلي "تطلب منهم إخلاء أماكن وجودهم سريعا".

وأكدت الوكالة أن الرسائل "في إطار الحرب النفسية التي يعتمدها العدو".

غزة ولبنان

وسبق وأن تعامل جيش الاحتلال بهذا الإرهاب مع سكان قطاع غزة، في إطار الحرب النفسية المترافقة مع الحرب العسكرية.

وهاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الاثنين، وفق ما صدر عنه أنه أكثر من 150 هدفا في لبنان باستخدام عشرات الطائرات الحربية المقاتلة، وذلك في الجنوب والبقاع (شرق).

وأمس قصف 16 بلدة في جنوب لبنان، مما أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة 3، حسب وزارة الصحة اللبنانية.

وقصف "حزب الله"، في اليوم نفسه، مواقع عسكرية في شمال فلسطين المحتلة بعشرات الصواريخ، بينها صواريخ "فادي 1" و"فادي 2" التي استخدمها للمرة الأولى منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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